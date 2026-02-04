ローベルクランツの前走（東スポ杯2歳S8着）は3〜4角で他馬にぶつけられる大きな不利。小林師は「騎手も馬もバランスを崩してハミも抜けてしまった。参考外」と振り返る。仕切り直しの一戦へ仕上がりは順調。「線の細さやカイバ食いの細さが解消されて調整が凄くやりやすい。体が増えているのはいい材料。松山騎手の評価も高いので期待に応えられるように」と力強く意気込んだ。