ショウナンガルフは札幌2歳S以来3カ月半ぶりだった前走ホープフルS（14着）が20キロ増での出走。榎本助手は「中山への輸送でもう少し減ると考えていたが余裕があった。1週前に負荷をかけられたし、今回は絞って出せると思う」と中間のコンディションを報告。鞍上にはプロキオンS（ロードクロンヌ）→根岸S（ロードフォンス）と2週連続で重賞を勝っている横山和を新たに迎える。