プロ注目の最速１５０キロ右腕、市和歌山・丹羽涼介投手（２年）が３日、和歌山市内の同校グラウンドで練習し、最後の夏に懸けることを誓った。昨秋近畿大会では１回戦で大阪桐蔭に敗戦。今春のセンバツ出場を逃した。「去年出られたけど、今年出られないのが余計悔しい。夏は絶対行こうという気持ちが強い」とリベンジに燃える。そのために、現在は秋に課題として出た「制球力」の向上に取り組んでいる。「キャッチャーの構え