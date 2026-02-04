行方不明の女性を家まで送り届けた齊藤さん（左から２人目）と猪股さん（同３人目）＝１月２６日、神奈川署駅前で座り込む高齢女性の姿に違和感を覚え、背負って自宅まで送り届けたとして、神奈川署は１月２６日、ともに横浜高等専修学校２年の猪股蒼空さん（１６）＝川崎市宮前区＝と齊藤愛生さん（１６）＝横浜市神奈川区＝に感謝状を贈った。太田広明署長は「思いやりと勇気のある行動で女性を危険から守ってくれた」と賛辞を