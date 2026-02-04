巨人の中山礼都外野手（２３）と増田大輝内野手（３２）が３日、侍ジャパンのサポートメンバーに選出された。中山は２２、２３日のソフトバンク戦（宮崎）と２７、２８日の中日戦（名古屋）に同行する。昨季自己最多１０３試合出場で打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点のブレイクが認められた形となり「すごくうれしいですし、こういう機会をいただけて感謝しています」と声を弾ませた。アマチュア時代を含めて侍のユニホー