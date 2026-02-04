米野球殿堂は３日（日本時間４日）、今季野球殿堂入りを決めた３氏の殿堂に飾られる銘板の帽子ロゴを発表した。昨年末に時代委員会で決まったジェフ・ケント氏はＭＶＰ（２０００年）を受賞したジャイアンツ、楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏はメジャー１７年間で１２年間プレーしたブレーブスを選択、予想されていた通りだった。しかし、カルロス・ベルトラン氏は２０年間で７チームに在籍していたので殿堂キ