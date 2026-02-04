巨人の阿部慎之助監督（４６）が３日、日本ハムから現役ドラフトで加入した松浦慶斗投手（２２）に新フォークのススメを説いた。１軍宮崎キャンプのブルペンで投球中の左腕に歩み寄り「フォークで空振り取れる？」と質問。相手や状況によってチェンジアップとフォークを投げ分ける松浦は「チェンジの方が思うところに投げられます」と答えた。そこでフォーク改良の取り組みが始まった。指揮官は「握りを浅くしてみたら？」と