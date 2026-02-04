秋華賞16着カムニャック（牝4＝友道）は川田で阪神牝馬S（4月11日）。シルクロードS1着フィオライア（牝5＝西園正）はオーシャンS（28日、中山）、同12着ビッグシーザー（牡6＝西園正）もオーシャンS。同レースは厩舎定年解散前最終週の開催で「最後まで頑張りますよ」と西園正師。同8着エーティーマクフィ（牡7＝武英）は高松宮記念（3月29日、中京）へ。プロキオンS2着サンデーファンデー（牡6＝東田）はマーチS（3月29日