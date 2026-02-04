阪神・湯浅が昨季限りで現役を引退した前DeNAの三嶋氏と初対面を果たし、「頑張ってほしい」と熱いエールを受けた。2人は国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」を克服。これまで電話等での交流はあったが、直接会うのは初めてだった。病への不安を抱える中で、先輩の存在は手術に踏み切る勇気とリハビリの大きな支えとなった。「今シーズン頑張って、この病気のことを広く知ってもらいたい」。不屈の右腕は、マウン