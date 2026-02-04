3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（25）が沖縄・宜野座キャンプ第1クール3日目の3日、23年から4年連続で臨時コーチを務めた赤星憲広氏（49＝本紙評論家）のセンター塾に入塾した。走塁練習後に、中堅守備について意見を交わした。WBCでは本職の右翼ではない中堅での起用も示唆されており、国際大会へ向けた準備を着々と進めている。サブグラウンドで走塁練習を終え