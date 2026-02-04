身長2メートル3のラグズデール（ブレーブス）がベールを脱ぎ、投手としては球団助っ人最長身のサイズで他球団の007をビビらせた。来日初のブルペンでは捕手を座らせた状態で26球。角度のあるストレート、カーブ、シンカー、スプリット、カットボールを投げた。「初めての日本のマウンドをしっかり感じながら投げた」とあくまでも調整段階ながら、ライバル球団の視点は異なった。中日の井本直樹ゲーム戦略アナリストは「角度が