阪神・前川が、糸井臨時コーチの言葉に自信を深めた。打撃練習の合間にコミュニケーションを取り「再確認です。後押ししてもらった。これでいっていいんだなと。これを磨いていけたらと思っています」と内容を振り返った。屋外でのフリー打撃では35スイングで柵越えは7本。昨秋の安芸キャンプで指導した糸井氏は「秋はかなり悩んでいた。その時よりかなり良くなっている」と目を細めた。