千葉県成田市の成田山新勝寺で３日、恒例の節分会が行われ、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の仲野太賀（３２）や白石聖（２７）らが大本堂前の特設舞台から豆をまいた。大阪・成田山不動尊の節分祭には「豊臣兄弟！」の池松壮亮（３５）と浜辺美波（２５）、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の高石あかり（２３）、トミー・バストウ（３４）、岡部たかし（５３）が参加。他にも各所で芸能人が豆まきを行った。仲野は「多くの方