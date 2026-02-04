阪神ドラフト2位・谷端が赤星流“脱力走法”で盗塁への意識改革に着手した。日大では通算15盗塁を記録。それでも21歳の内野手は「ビビっていた」と明かした。恐れてスタートを切れなかった弱点を吐露。現役時代は5度も盗塁王に輝いたスペシャリストからは力を抜いて低姿勢で走る極意を教わった。臨時コーチの赤星氏とは初対面。直接指導を受けた若虎は「テレビでしか見ない方、興奮しました。コツを聞けて、自信につながりそう