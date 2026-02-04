「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）真剣な表情でブルペン投球を終えた阪神の育成左腕・伊藤稜投手（２６）に声がかかった。「いいよ！良かったよ」。声の主は、後方から見守っていた藤川監督。高評価とともに、助言も受けた。「『ピッチングを楽しめよ』と、そういう感じの会話をしました」直球を主体に５１球を投じた左腕に、指揮官は時折うなずきながら視線を送った。今季で育成５年目とあって、初の宜野座キャンプで