阪神・中野が4年連続で訪れた赤星臨時コーチの金言を糧に盗塁王奪回の誓いを立てた。「もちろん取り返したい気持ちもあります。状況を見ながら、勇気を持ってスタートを切れればと思います」今季から拡大ベース「統一ベース」が導入され、塁間の距離が約11・4センチ短縮される。赤星氏は「現役の時は行くと戻るで7・3ぐらいの意識だったけど、この（統一）ベースなら9・1で行けると思う。タッチされにくいことを考えると戻り