「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神・中野拓夢内野手（２９）が３日、“サイレントスタート”で盗塁成功率を高めることに意欲を示した。「盗塁を決めたいと思うと体に力が入ってしまう。そうなると上体が起き上がって、スピードに乗らない課題がシーズン中も数多くあった」といった課題を踏まえ、４年連続で臨時コーチを務めた球団ＯＢ・赤星憲広氏（４９）から脱力を助言された。キーワードは「静」。「目線が上がる