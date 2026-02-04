阪神・佐藤輝が、臨時コーチの糸井SAから「世界で暴れてこい」と3月の第6回WBCに向けて、ハッパを掛けられた。「エグい球を打っている。体重も増えているみたいで楽しみ」と近大の17学年先輩から進化を認められ、WBCに向けても「阪神のプレッシャーの中でやってきているので大丈夫」と太鼓判を押された。13年の第3回WBCで7打点と活躍した糸井SAの激励に「ポンポンと言われたひと言が、良くなるきっかけになる。WBCも頑張って喜