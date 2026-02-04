「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神の臨時コーチを務めた球団ＯＢ・赤星憲広氏（４９）が森下翔太外野手（２５）に、ＷＢＣでの起用が予想される中堅守備について極意を授けた。「そういう話はしたいなと思っていたんです。そしたら、森下くんの方から聞いてきたので」午後から行われた走塁練習を終え、若き主砲が歩み寄った。「（打者の）インパクトの瞬間にステップを踏みますか、と。僕は基本的に左足を前に出し