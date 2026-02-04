大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が３日、都内でＡＩを活用した“推し活”の活性化推進を目指すアソビダス社の設立会見にゲストとして登場。ライブ版後援会、オンライン福引や抽選会など、同社の技術を活用していく方針を明かした。親方は「伝統を何より大切にしているが、デジタルやＡＩを活用して、より多くの方たちと深く関わり、世界中に相撲を知ってもらうきっかけを広めていけたら」と語った。