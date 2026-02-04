スペインのサンチェス首相は、16歳未満の子どもによるSNSの利用を禁止すると発表しました。スペインサンチェス首相「依存症、虐待、ポルノ、誘導、暴力が渦巻く空間をこれ以上容認しません。私たちは、子どもたちを『デジタルの無法地帯』から守ります」サンチェス首相は3日、ドバイで開かれた世界政府サミットで演説し、16歳未満の子どもによるSNSの利用を禁止するとともに、SNSを運営するプラットフォーム企業に年齢確認システ