阪神の新外国人・モレッタが、岩崎に誘われ、マルティネスとともに「豆まき」を体験した。忍者のキャラクターが活躍する大ヒットアニメ「NARUTO」をきっかけに日本に興味を持った。親日家の一面もある新守護神候補は「日本の文化を知る意味でも、良い機会になった」と楽しんだ様子だった。鬼役に全力で豆を投じ、邪気を払った29歳右腕は「一緒に楽しめて良かった」と満面の笑み。日本の文化に溶け込む柔軟さが、今季の活躍を後