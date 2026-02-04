大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が３日、東京・港区の豊川稲荷東京別院での節分会に参加。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）、大嶽親方（元前頭玉飛鳥）と小結王鵬（大嶽）、山田邦子、神田うのら芸能人と２階から境内の参拝客に豆をまいた。昨年も同院で豆まきを経験。「去年は十両として、今年は大関として参加して、すごくうれしい」。今年初場所で新関脇、新大関として８９年ぶりとなる連覇を達成し、春場所（３月８