トヨタ新型「GR GT」はレーシングカーより速い!? 開発陣が明かす「V8ツインターボ」の正体と2027年発売への本気2025年12月5日、トヨタ（TOYOTA GAZOO Racing）とレクサスは新型スポーツカー「GR GT」「GR GT3」とコンセプトカーの「Lexus LFA Concept（以下、LFAコンセプト）」を世界初公開しました。その後、2026年1月に開催された東京オートサロン2026では、「GR GT」「GR GT3」が一般ユーザーに初公開、さらには世界初走行