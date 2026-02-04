北海道・札幌方面北警察署は2026年2月2日、石狩市に住む解体工の男（40）を強要の疑いで逮捕しました。男は1月15日未明、同居する40代の妻を自宅で脅し、バリカンで後頭部付近を刈り上げさせた疑いがもたれています。1月18日に妻が「夫から暴力を受けた」と被害を申告し、事件が発覚しました。警察によりますと、男は調べに対し「義務のないことを行わせたかはわかりません」と容疑を否認しているということです。