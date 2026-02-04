「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）先発陣に新たに加わる新外国人コンビ、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝とイーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が３日、そろって来日初のブルペン入りした。身長２０３センチのラグズデールは、ヤンキースのジャッジを抑え込んだ剛球を披露。他球団のスコアラーも規格外の可能性に警戒を強めるなど、上々の“デビュー”を飾った。マウンドに上がる