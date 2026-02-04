新潟駅の新しいタクシー乗り場の供用が2月2日始まりました。これまで以上に駅に近くなり公共交通機関からの乗り換えがスムーズになります。 2日、供用が始まったのは新潟駅万代広場の新たなタクシー乗り場です。これまで万代広場の整備に伴い、仮設の乗り場で対応していましたが、新たなタクシー乗り場の整備が完了したことから、2日午前4時に供用が開始されました。【お客】「駅に近くなって良かった」