2月2日、新潟市中央区で県内の上場企業が集い、さらなる企業価値の向上を図るための交流会が行われました。県内の上場企業のつながりを深めようと、2016年から開催されているこの交流会は、今回で10回目を迎えます。【新潟県上場企業の会山本善政 会長】「新潟には、大学は実は30個ある。それなのに県外に就職してしまう。お互いに、まずは地元の優良企業の皆さんの会社を検討していただきたい」交流会に33社61人が出席し、投資