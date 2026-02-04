2月4日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・菊池郡菊陽町津久礼（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）国道57・・・阿蘇市竹原（歩行者妨害）県道・・・宇城市小川町新田出（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行