東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部は3日までに、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、音楽デュオ「DefTech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎容疑者（45）を現行犯逮捕した。麻薬取締部は認否を明らかにしていない。今月8日に東京・日本武道館でデビュー20周年記念ライブを開催予定だったが、中止が決まった。逮捕容疑は2日、渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。