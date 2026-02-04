米国・ＷＷＥでプロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）でのビッグカードが早くも決まった。１月３１日のＰＬＥ「ロイヤルランブル」（サウジアラビア）の３０人参加時間差入場バトルロイヤル・ロイヤルランブル戦は、?ＯＴＣ?ローマン・レインズ（４０）が２０１５年以来１１年ぶりの優勝を飾った。ランブル戦覇者は祭典で最高峰王座に挑戦する権利が与えられる。レインズはロウの世