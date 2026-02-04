巨人は３日、宮崎春季キャンプ第１クール最終日を迎え、まずは大きなトラブルもなく第一段階を終えた。若手、ベテラン、新戦力が横一線で汗を流す。ここまで離脱者ゼロという状況に阿部慎之助監督（４６）も「思った以上に練習量を多くこなしてるんで。まだ１クールですから。徐々に実戦も入ってくると思うんで、少しずつやっていってほしいなと思います」と述べ、ひとまず胸をなで下ろした。２年ぶりのリーグ優勝、そして１