日本野球機構（ＮＰＢ）は３日、ＷＢＣに向け「ラグザス侍ジャパンシリーズ２６」対ソフトバンク戦（２２〜２３日・宮崎）、対中日戦（２７〜２８日・名古屋）を戦う日本代表の「サポートメンバー」１１人を発表した。すでに２９人が発表された日本代表メンバーに加わる形での期間限定の代表招集。とはいえ当然、侍側も明確な意図を持って、日の丸戦士としての招集を行っている。その一例が広島・佐々木泰内野手（２３）と