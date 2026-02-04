Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が鈴木亮平に?弟子入り?状態だ。鈴木が主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」に出演中の永瀬。劇中では、裏社会で暗躍する合六の部下で、冷徹な実行役・冬橋航を熱演。鈴木演じる警視庁の悪徳刑事・儀堂歩への連絡係兼監視役という立場から、２人の絡みは緊張感の張り詰めたシリアスな場面が中心だ。もっとも、撮影現場では空気の和らぐ場面も少なくない。番宣で繰り広げた仲の良さをうか