ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは１．１８ドル台前半での推移となっている。序盤はドル買いが優勢となり、ユーロドルも１．１７ドル台に値を落としていたが、本日は買戻しも入っている。 先週に大きな節目の１．２０ドル台を付けた以降は、急速に戻り売りに押され、１．１７ドル台に急降下していた。しかし、上昇トレンドは依然として堅持している状況。 今週はＥＣＢ理事会が開催されるが、最近のユ&#