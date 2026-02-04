巨人・リチャード内野手（２６）が３日、宮崎キャンプ３日目のフリー打撃を行い、軽振で驚弾を連発した。阿部監督の助言で「力み倒していた」スイングを修正。確実性を重視してライナー性の打球を意識しつつも、結果は４７スイングでサク越え１３本と規格外のパワーを見せつけた。自然と、白球にパワーが乗った。リチャードの４４スイング目。軽く振り抜いた弾丸ライナーが、右翼ポール際に突き刺さった。「丁寧に打ちにいった