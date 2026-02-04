巨人・育成ドラフト５位ルーキーの知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝は６０スイングで８本のサク越えとパンチ力を見せつけた。快晴の宮崎の空の下、知念がパンチ力を見せた。右中間席中段に張られたスローガン「前進」のフラッグ付近へ何度も打球を飛ばすなど、屋外フリー打撃で６０スイング中８本のサク越え。「体がばらばらで。たぶん打撃投手だから打てているので。本当に１５０キロ、１６０キロ、キレのある変化球だ