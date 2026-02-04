節分の日に、今年も鬼が出た。金棒を握りしめるかのようにバットを持った中日・井上監督が鬼ノックだ。「（発案の）投手コーチ陣は“コーチではなく監督がノックを打った方が選手がテンションを上げてアピールするのでは”と。それなら打ちますよ、と」突如、練習メニュー表に記載された「アゲ←←タイム」。昨年は「DirtyHustle99」と題して実施されたもので、名称だけをリニューアル。サブグラウンドで22年ドラフト1位