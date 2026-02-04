中日・高橋宏が今キャンプ2度目のブルペン入りし、順調ぶりをアピールした。臨時コーチ兼選手のBC栃木・川崎を打席に立たせるなど約80球を投げ、「元気いっぱいの方なので気持ち的に乗らせてもらいました」と強調。14日から始まる侍ジャパンの宮崎事前合宿を見据え、「けがをしないこと、体調を崩さないことを第一にやっていく」と力を込めた。