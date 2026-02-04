侍ジャパンの一員としてWBCに初参戦する広島・小園がシェイプアップした体で臨む考えを明かした。目下の体重は87キロで、昨季と比べると4キロ減。「去年ショートとかセカンドを守って重かったので、今年は絞った体で頑張ります…という感じです」と説明した。フリー打撃では岡本と対戦し、2球目の内角直球にバットをへし折られて二飛。「全然ダメ。いきなりバット折っているし。出直してきます」。大舞台に向け、徐々に仕上げ