今キャンプ初めてブルペン入りしたオリックス・山岡の口から、聞き慣れない言葉が飛び出した。「真（ま）っチェ！」。先発再転向へ、オフから取り組んできた新球種を初めて披露した。「直球の握りで、人さし指と中指じゃなくて、中指と薬指で投げる遅い真っすぐみたいな感じ」当初習得を目指したフォークを、「感覚が悪かった」と断念。たどり着いたのが、合同自主トレを行ったソフトバンク・大津が操る特殊球だった。その源