【佐々岡真司CHECK】新外国人ターノックの初ブルペン。回転数や強さは仕上がり途上でも、長身から投げ下ろす真っすぐは角度があり、高めのボールには力があった。それ以上に目に留まったのが縦に曲がるカーブだ。回転数が多くて切れがあり、コントロールもされていた。イメージは、現役時代に私が投げた浮くようなカーブではなく、栗林が投げるパワーカーブに似ている。一つの武器になると思う。半面、入団会見で得意球に