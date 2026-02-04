今季から先発に挑戦する広島・岡本が日南キャンプ第1クールから猛烈デモだ。フリー打撃に登板し、最速147キロを計測した直球で侍ジャパン・小園のバットをへし折るなど、打者6人に30球を投げて安打性3本。筋力トレーニングの成果を感じ取り「真っすぐが去年より力強くなっていると思う。今日の力感で147キロが出たのなら十分」とうなずいた。新球にも手応えを得た。130キロ前後の従来のチェンジアップとは握りを変えた、同じ変