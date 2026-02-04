今季からコーチ兼任となったオリックスの平野が、今キャンプ初めてブルペン入り。「ちゃんと投げられたので。オープン戦で投げられるところまで、じっくりいけたら」。試運転を開始した41歳右腕は捕手を座らせた状態で46球。前日2日までは後輩たちのブルペン投球を後ろで見守っていただけに、「腰が痛いですね（笑い）。今までとまた違った（体の）張り方。そこは気をつけないと」と、思わぬ発見もあったようだ。