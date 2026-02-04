「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）最速１５６キロを誇る左腕が力強く腕を振った。阪神新外国人のイーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が、来日後初のブルペン入り。３３球を投じて上々の滑り出しを見せた。「投げられたことが良かったですし、投げた感じも非常に良かったので順調に来ていると思う」この日は真っすぐだけでなく、チェンジアップ、スライダー、スイーパーも披露。終了後は藤川監督と言