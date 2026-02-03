金価格の歴史的な大変動に関連し、中国メディアの第一財経は2日、スイスの資産運用会社ピクテ・アセット・マネジメントのチーフ・エコノミスト、パトリック・ツヴァイフェル氏の見方を紹介した。記事によると、世界の金価格は1月29日に1オンスあたり5596ドルの記録的な高値を更新した後、短期間で一時4402ドルまで急落した。金価格の急騰と急落を受け、市場では「評価不安」が広がった。金価格の上昇を支えた核心論理は変化したの