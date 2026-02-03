日本将棋連盟は3日、2025年の獲得賞金・対局料トップ10を発表した。1位は藤井王将で2億1361万円。昨年は10月に王座を失って7冠から6冠に後退したものの、棋聖戦の優勝賞金が4000万円にアップしたため、将棋界初の2億円超えが実現した。賞金ランク1位は4年連続。王将戦で藤井と対戦中の永瀬九段は4577万円で、昨年の3位から2位に上昇した。