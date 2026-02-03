◇第75期王将戦7番勝負第3局第1日（2026年2月3日東京都立川市オーベルジュときと）【これが勝負めし】藤井が午前、永瀬が午後のおやつに「百合根金団（ゆりねきんとん）」を注文した。茶わん蒸しなどに使われるイメージがある百合根だが、和菓子として提供された。糖度が高い北海道産「月光百合根」を使用。収穫後、低温高湿度で食材を保存する「雪室」に2カ月間貯蔵し、さらに甘みが引き立ったこだわりの百合根。大納