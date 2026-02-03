◇第75期王将戦7番勝負第3局第1日（2026年2月3日東京都立川市オーベルジュときと）将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3局は3日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で第1日を行い、先手の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が55手目を封じて指し掛けた。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝相手に永瀬が、巧妙な指し回しでリードを奪う展開となった。対局はきょう4日午