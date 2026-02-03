不公正な選挙で大勝したからといって、軍による統治の正当性が認められたとは到底言えない。軍の支配が固定化し、ミャンマーの混迷が一層深まる事態を憂慮する。ミャンマーで総選挙が行われ、軍系政党が過半数の議席を獲得した。もともと非改選となっている軍人枠を加えると、親軍勢力が議会の９割近くを占める。３月にも招集される議会で、軍トップのミン・アウン・フライン最高司令官が大統領に選ばれるとの見方が強い。